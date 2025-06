crescita record della ricchezza finanziaria delle famiglie italiane nel 2024

Le famiglie italiane segnano un record storico nel 2024, con la ricchezza finanziaria che supera i 6.000 miliardi di euro per la prima volta. Un aumento di oltre 249 miliardi rispetto all’anno precedente, pari a un +4,3%, testimonia una forte ripresa economica e una gestione oculata dei risparmi. Se si considera la variazione dal periodo pre-pandemia, questa crescita sottolinea un ritorno alla stabilità e a nuove opportunità di investimento.

La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane ha continuato a crescere nel 2024, superando per la prima volta la soglia dei 6.000 miliardi di euro. Il totale dei risparmi detenuti in strumenti finanziari - tra conti correnti, titoli, azioni, fondi comuni e assicurazioni - ha raggiunto, quota 6.030 miliardi, in aumento di oltre 249 miliardi rispetto al 2023, pari a una crescita del 4,3%. Se si considera la variazione dal periodo "pre pandemia" ovvero dal 2019, l'ammontare complessivo dei salvadanai delle famiglie è salito di 1.367 miliardi (+29,3%). E' quanto emerge da un rapporto della Fabi in cui si sottolinea che "le famiglie italiane hanno mantenuto una propensione all'accumulo e alla tutela del proprio patrimonio, con la liquidità che non resta più centrale come prima, ma alla quale si affianca un ritorno sempre più deciso agli strumenti finanziari remunerativi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net