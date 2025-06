Cremonese | occhi su Darboe De Rossi candidato per la panchina

Il mercato della Roma si infiamma con nomi caldi e strategie in evoluzione, mentre il club prepara un nuovo capitolo. L’attenzione si concentra su Darboe e De Rossi, candidati a un ruolo chiave nella rivoluzione giallorossa. Con la preparazione in pieno fermento e Gasperini già all’opera, l’estate promette sorprese e cambiamenti decisivi: il futuro si scrive ora, e tutto è ancora da scoprire.

La preparazione fisica in vista della nuova stagione è ormai alle porte, e Gian Piero Gasperini è già al lavoro per definire le sue richieste sul mercato. In casa Roma, infatti, sono numerosi i nomi valutati per dare il via a una vera e propria rivoluzione della rosa. Il calciomercato della Roma inizia a entrare nel vivo: non solo voci su possibili nuovi acquisti, ma anche diverse uscite che potrebbero concretizzarsi nelle prossime settimane. Tra i giocatori in partenza, sembrerebbe esserci Ebrima Darboe, che potrebbe dire addio alla maglia giallorossa in questa sessione di mercato. Florent Ghisolfi ha davanti a sé un compito fondamentale: liberarsi dei giocatori non rientranti nei piani di Gian Piero Gasperini e trasformare queste cessioni in un’opportunità concreta per ricostruire la rosa della Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Cremonese: occhi su Darboe, De Rossi candidato per la panchina

