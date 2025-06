Cremonese e Giovanni Stroppa si separano | alla ricerca di un nuovo allenatore

L'addio tra Cremonese e Giovanni Stroppa scuote il calcio italiano: dopo aver portato la squadra in Serie A, il tecnico e il club si separano improvvisamente. Un addio sorprendente fino ad un secondo, che apre nuovi orizzonti e pone domande sul futuro della formazione lombarda. Gli appassionati attendono ora di scoprire quale sarà la prossima mossa e chi siederà sulla panchina dei grigiorossi, pronti a scrivere un nuovo capitolo.

"Buona fortuna Mister, grazie per le emozioni condivise insieme!". Gli ultimi dubbi sono stati spazzati via dal comunicato ufficiale della società : le strade della Cremonese e di Giovanni Stroppa si separano. Nonostante la straordinaria promozione in Serie A, conquistata due settimane fa, il tecnico e i grigiorossi di patron Giovanni Arvedi hanno deciso di non rinnovare il contratto con scadenza a fine mese. Un addio sorprendente fino ad un certo punto, visti i numerosi alti e bassi vissuti negli ultimi due anni tra Stroppa e il club (compreso il discusso momentaneo esonero avvenuto lo scorso ottobre). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net