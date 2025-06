Credevo fosse un film sperimentale ma fece miliardi | La Scuola compie 30 anni e si celebra a Pesaro

Nel 1995, Daniele Luchetti conquistò il pubblico con "La scuola", un film sorprendente che incassò ben 14 miliardi di lire, sfidando ogni previsione. Ora, a Pesaro, nel cinquantesimo anniversario del Pesaro Film Festival, torniamo a celebrare questa pellicola iconica, simbolo di critica e successo. Sabato 14 giugno alle 21.30 in Piazza del Popolo, "La scuola" rivive nel suo caustico splendore, ricordandoci come il cinema possa sorprendere e conquistare.

“ Macché nove miliardi di lire, La scuola ne incassò 14 . o mi sbaglio? ”. Comunque andò nel 1995, il quinto lungometraggio di Daniele Luchetti, allora stella nascente del cinema italiano, fu un grosso, enorme, successo di pubblico. Con tanto di tre settimane al primo posto del box office. Al Pesaro Film Festival 2025 sabato 14 giugno alle 21.30 in Piazza del Popolo La scuola torna in tutto il suo caustico splendore. L’anno scorso a Pesaro toccò il compleanno di Non ti muovere diretto nel 2004 da Sergio Castellitto, altro incasso elevato da 8 milioni e mezzo di euro. Insomma prima di Checco Zalone il cinema italiano godeva di ottima salute. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it