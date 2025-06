Covid prosegue il processo sui finti tamponi

Il caso dei falsi tamponi e dei Green Pass favoriti presso la farmacia Angelini di Appignano prosegue nel suo iter giudiziario, con un’attenzione crescente sul ruolo di figure chiave e clienti coinvolti. Mentre si delineano i contorni di un’operazione che ha scosso la comunità, il processo si concentra sulla tutela della legalità e sulla trasparenza delle procedure sanitarie. La vicenda si sta evolvendo, mettendo in luce aspetti ancora sconosciuti di questa intricata vicenda.

Prosegue davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Ascoli Barbara Caponetti l’iter giudiziario riguardante i Green Pass che venivano favoriti presso la farmacia Angelini di Appignano. Oltre al dottor Alberto Angelini e a due sue collaboratrici impegnate in farmacia, sono stati indagate altre 20 persone, clienti del farmacista che venne arrestato il 30 aprile 2022 e, dopo alcuni giorni ai domiciliari, su istanza dell’avvocato Alessandro Angelozzi, fu rimesso in libertà. Nel corso del tempo sono usciti dall’inchiesta quattro soggetti; sette hanno patteggiato la pena a 10 mesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Covid, prosegue il processo sui finti tamponi

