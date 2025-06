Così è stato arrestato Rexal Ford presunto killer di Villa Pamphili | la ferita al capo le bugie e i segreti

Rexal Ford, 46enne americano, è al centro di un vortice di accuse e misteri dopo essere stato arrestato per l’omicidio di una donna e di una bambina a Villa Pamphili. Tra ferite, bugie e segreti, il suo ultimo mese di movimenti solleva più domande che risposte. Scopriamo insieme i dettagli di questa intricata vicenda che scuote la capitale.

Omicidio Villa Pamphili, arrestato in Grecia, a Skiatos, presunto killer Rexal Ford, americano come la donna e la bambina e con precedenti - Una svolta cruciale nel caso dell'omicidio di Villa Pamphili: dopo quasi una settimana di ricerche, il sospettato Rexal Ford, 46 anni, è stato catturato in Grecia, sull'isola di Skiatos, grazie al suo cellulare che lo aveva tradito.

Rexal Ford è il killer di Villa Pamphili. La chiamata a Chi l'ha visto?, la fuga in Grecia e il cellulare rint; Villa Pamphili, il presunto killer controllato tre volte dalla polizia: si spacciava per regista; Rexal Ford, il presunto killer di Villa Pamphili: il clochard con la carta di credito, le violenze negli Stati.

Chi è Rexal Ford, accusato dell'omicidio di Villa Pamphili - La fuga in Grecia con il cellulare acceso, l'arresto dopo un paio di giorni.

Villa Pamphili,come è stato fermato Rexal Ford: i testimoni, le telecamere, la foto e i telefoni. A che punto sono le indagini - I cadaveri di una giovane donna e di sua figlia neonata in un parco, privi di vestiti e documenti, per un'indagine in cui è stato messo in campo ogni metodo investigativo.

Rexal Ford, il fuggitivo presunto killer di Villa Pamphili fermato in un'isola greca: «La bimba era mia figlia» - È stato fermato in strada, a Skiathos, la principale isola greca dell'arcipelago delle Sporadi dove era arrivato l'11 giugno scorso partendo con un volo