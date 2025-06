Cosa sono i flap come funzionano e cosa c'entrano con l'incidente aereo in India

Immaginate di controllare un aereo in volo: tra le tante componenti, i flap svolgono un ruolo cruciale. Queste superfici mobili, posizionate sulle ali, aumentano la portanza e riducono la velocità di decollo e atterraggio. Ma cosa succede se non si estendono correttamente? Potrebbe essere questa una delle cause dietro l'incidente del Boeing 787-8 Dreamliner in India, sollevando interrogativi sulla configurazione dell'aereo. Continua a leggere per scoprire di più.

Secondo alcuni esperti, l'incidente del Boeing 787-8 Dreamliner precipitato in India il 12 giugno potrebbe essere legato a un problema di configurazione dell'aereo. Potrebbero essere coinvolti i flap, che dalle immagini disponibili - di scarsa qualità - non sembrerebbero correttamente estesi. Cosa sono queste superfici mobili e perché sono fondamentali nel decollo e nell'atterraggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

