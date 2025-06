cosa significa una portaerei a energia nucleare per la marina italiana scrive del monte

Immaginate una Marina italiana all’avanguardia, pronta a dominare i mari del futuro: è questa la visione di Amm. Sq. Enrico Credendino, che annuncia un ambizioso progetto al 2040. Dalla portaerei a energia nucleare ai droni di ultima generazione e alle innovative difese cyber, l’Italia investe per rafforzare la propria presenza globale. Ma cosa significa davvero questa rivoluzione navale? Scopriamolo insieme, perché il mare sta cambiando e noi dobbiamo essere pronti.

In una recente intervista pubblicata dal Corriere della Sera, il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Amm. Sq. Enrico Credendino, ha dichiarato che “la Marina ha un progetto di budget, da qui al 2040, si pensa a una portaerei ad energia nucleare, ma anche a droni di ogni tipo e dispositivi per affrontare la minaccia della cyberwar”. Inoltre, ha spiegato Credendino, tutte le navi italiane attualmente in servizio saranno dotate di “ampi spazi per imbarcare droni”. Non è la prima volta che in Italia si parla di una portaerei ad energia nucleare, ma l’intervista a Credendino è stata, probabilmente, la prima occasione con la quale rendere pubblica questa possibilità. 🔗 Leggi su Formiche.net