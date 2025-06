Cosa sappiamo sulle ronde degli Street Tutor nazifascisti introdotti a supporto della polizia locale di Monza

Negli ultimi tempi, Monza si trova al centro di una complessa disputa riguardante gli “Street Tutor”, un servizio ideato per rafforzare il controllo e la sicurezza urbana. Tuttavia, la scoperta di alcuni tutor che hanno elogiato figure storiche del neofascismo e neonazismo sui social ha scatenato polemiche e interrogativi sulla reale natura di questa iniziativa. Ma cosa c’è dietro a questa vicenda? Scopriamolo insieme.

L'amministrazione di Monza ha introdotto gli “Street Tutor”, un servizio nato per offrire supporto alla polizia locale e garantire il "rispetto delle regole" in città. La polemica è scoppiata quando è stato scoperto che alcuni dei tutor avevano pubblicato sui social omaggi a Mussolini, a Hitler e ai motti neofascisti e neonazisti. Ecco cosa sta succedendo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

