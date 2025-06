Cosa mangiare e bere nelle Cinque Terre la gastronomia tra mare e monti

Le Cinque Terre, tra mare e monti, offrono un’ampia scelta di delizie gastronomiche che conquistano il palato ad ogni tappa. Dalle fresche specialità di pesce alle verdure di stagione, ogni piatto racconta una storia di tradizione e authenticità. Accompagnate il tutto con vini locali e limoncino, per un’esperienza sensoriale indimenticabile. Arriva l’estate: lasciatevi sorprendere dalla ricchezza culinaria di questa meravigliosa regione ligure e rendete ogni gita un vero viaggio tra sapori e scoperta.

Arriva l'estate e aumentano le gite al mare della Liguria e ai suoi caratteristici borghi. Le pause gastronomiche diventano così una scoperta integrante del viaggio.

