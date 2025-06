cosa ha fatto mattarella carabiniere ucciso il gesto del presidente commuove al funerale di legrottaglie

Un gesto di profonda umanità e rispetto ha caratterizzato i funerali di Carlo Legrottaglie, il brigadiere ucciso a Francavilla Fontana. La commossa cerimonia ad Ostuni ha visto il presidente Mattarella partecipare con il suo saluto toccante, testimoniando l’importanza del sacrificio di chi protegge la collettività. In un momento di grande dolore, la comunità si è unita per onorare una vita dedicata al servizio.

Un’atmosfera di profonda commozione ha avvolto Ostuni, mentre la comunità si riuniva per dare l’ultimo saluto a Carlo Legrottaglie, il brigadiere capo ucciso a Francavilla Fontana durante un conflitto a fuoco con due ladri in fuga. I funerali si sono svolti nella parrocchia di Santa Maria Madre della Chiesa, dove Legrottaglie è stato ricordato come un uomo dedito al servizio, che ha pagato con la vita il suo impegno verso la collettività. L’intero paese si è stretto attorno alla famiglia del carabiniere, partecipando con affetto a una cerimonia intensa e toccante. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è giunto in chiesa accolto da un lungo applauso, un gesto simbolico di rispetto e gratitudine. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it