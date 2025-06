Cosa ha fatto Mattarella Carabiniere ucciso il gesto del presidente commuove al funerale di Carlo Legrottaglie

Il funerale di Carlo Legrottaglie ha commosso l’Italia intera, testimonianza di un sacrificio che va oltre ogni retorica. Il gesto del presidente Mattarella, che si è unito al dolore collettivo, sottolinea l’importanza di onorare chi dà la vita per la sicurezza di tutti noi. In un giorno di lutto, Ostuni ha reso omaggio a un eroe silenzioso, ricordando che il suo sacrificio non sarà mai dimenticato. È un monito a valorizzare sempre il coraggio e il senso del dovere del nostro personale delle forze dell’ordine.

È stato un giorno di dolore e di solenne commozione a Ostuni, dove l’Italia ha salutato per l’ultima volta il brigadiere capo Carlo Legrottaglie, il carabiniere ucciso a Francavilla Fontana durante un conflitto a fuoco con due ladri in fuga. Nella parrocchia di Santa Maria Madre della Chiesa si sono svolti i funerali del militare, un uomo che ha sacrificato la sua vita durante uno degli ultimi turni di servizio, compiendo fino in fondo quel dovere che aveva scelto come vocazione e stile di vita. La comunità, le istituzioni e l’intero Paese si sono stretti con affetto intorno alla famiglia del brigadiere, in una cerimonia segnata da parole toccanti, silenzi solenni e una forte partecipazione popolare. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: carabiniere - ucciso - carlo - legrottaglie

Francavilla Fontana, carabiniere ucciso in periferia - Una tragedia scuote Francavilla Fontana: questa mattina, un carabiniere è stato ucciso nella periferia del paese, in contrada Rosea.

+++ IN DIRETTA DA OSTUNI L’ULTIMO SALUTO AL BRIGADIERE CARLO LEGROTTAGLIE, IL CARABINIERE UCCISO A FRANCAVILLA FONTANA +++ Vai su Facebook

Anche Lecco ricorda Carlo Legrottaglie, Carabiniere ucciso durante una rapina https://lecconotizie.com/cronaca/lecco-cronaca/anche-lecco-ricorda-carlo-legrottaglie-carabiniere-ucciso-durante-una-rapina/… via @Lecco Notizie Vai su X

CARABINIERE UCCISO/ “Carlo Legrottaglie, il suo sacrificio è un’accusa alle nostre scelte sbagliate”; Carabiniere ucciso, a Ostuni i funerali di Carlo Legrottaglie. C’è anche Mattarella; Carlo Legrottaglie, chi era il carabiniere ucciso: 59 anni, due figlie, era il suo ultimo giorno di lavoro prima della pensione.

Carlo Legrottaglie, i funerali del carabiniere ucciso: arrivato Mattarella, gli abbracci alla moglie e alla figlie gemelle di 15 anni - Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, è arrivato a Ostuni, nella parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa, dove a breve saranno celebrati i funerali del brigadiere capo dei carabinieri, ... Si legge su msn.com

Carabiniere ucciso, Mattarella abbraccia i familiari. A Ostuni l'ultimo saluto a Legrottaglie - Alcune centinaia di persone, dietro le transenne sistemate lungo il tragitto per la parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa, attendono a Ostuni l'arrivo della salma del brigadiere capo dei carabinie ... Secondo ansa.it

Carabiniere ucciso, Mattarella conforta parenti dopo il funerale - Al termine della celebrazione dei funerali, il capo dello Stato, Sergio Mattarella, si è fermato ad abbracciare i parenti del brigadiere capo dei carabinieri Carlo Legrottaglie, ucciso giovedì in un c ... Scrive ansa.it