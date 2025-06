Cosa ha detto Meloni a Netanyahu e qual è la posizione del governo sugli attacchi tra Israele e Iran

Nella telefonata con Netanyahu, Meloni ha ribadito l'importanza di evitare un'escalation nel conflitto tra Israele e Iran, sostenendo il ripristino dei negoziati diplomatici e la prevenzione dello sviluppo di armi nucleari iraniane. La posizione del governo italiano rimane ferma: favorire il dialogo e la stabilità regionale sono priorità imprescindibili. La crisi attuale richiede risposte ponderate e diplomatiche per evitare conseguenze ancora più gravi.

Tajani all’unità di crisi della Farnesina dopo l’attacco di Israele contro l’Iran. Meloni convoca una riunione di emergenza - In un momento di crisi internazionale, l’Italia si mobilita rapidamente: alle prime luci dell’alba, il ministro Tajani ha convocato una riunione di emergenza alla Farnesina, coinvolgendo i principali attori regionali e diplomatici.

