Cortona oltre 200 partecipanti alla cena di beneficenza pro Caritas

Una serata di grande cuore e generosità ha animato Fratticciola, con oltre 200 partecipanti alla cena di beneficenza a favore della Caritas locale. Venerdì 13 giugno, cittadini, volontari e amministratori si sono uniti in un gesto di solidarietà, dimostrando come la comunità cortonese sappia fare la differenza. A servire i commensali sono stati i consiglieri comunali, simbolo di un impegno concreto e condiviso: un esempio di come l’unione possa davvero cambiare le vite.

