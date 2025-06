Corte Usa | Trump può mantenere la Guardia nazionale schierata in California | I Marines schierati a Los Angeles effettuano il primo arresto

Le tensioni tra governo federale e autorità statali raggiungono un nuovo picco in California, dove i marines schierati a Los Angeles hanno effettuato il primo arresto, mentre la guardia nazionale rimane in assetto di vigilanza. La sospensione della precedente decisione del giudice Breyer, che aveva ordinato di restituire il controllo delle truppe al governatore Newsom, mette in evidenza le delicate dinamiche di potere in gioco. Quale sarà il prossimo capitolo di questa intricata vicenda?

Sospesa la precedente decisione del giudice Breyer, che aveva ordinato di restituire il controllo delle truppe al governatore Newsom.

