Corsa all’Anello di Narni controlli antidoping sui cavalli in gara | gli esiti degli accertamenti

La tradizione della Corsa all’Anello di Narni si rinnova, garantendo sempre più trasparenza e rispetto delle regole. La segreteria tecnica ha comunicato che i controlli antidoping sui cavalli della 57esima edizione hanno avuto esito negativo, confermando l’integrità della competizione. Un risultato che rafforza il valore dello sport e della passione che unisce appassionati e partecipanti. La corsa continua, con ancora più entusiasmo e fiducia nel rispetto delle norme sportive.

La segreteria tecnica della Corsa all'Anello di Narni comunica che le risultanze delle analisi antidoping della 57esima edizione hanno avuto esito negativo. Le analisi sono state svolte dal laboratorio accreditato Unirelab di Milano sui tre campioni di prelievi ematici relativi a tre cavalli.

