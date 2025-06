Corriere dello Sport | Napoli tra Anguissa e Musah | centrocampo sospeso

Il futuro del centrocampo del Napoli è appeso a un filo, tra desideri e incertezze. Mentre Anguissa si lascia tentare dall’offerta dell’Al-Qadsiah in Arabia Saudita, Musah attende di conoscere il proprio ruolo in una stagione cruciale. La squadra partenopea si confronta con un bivio che potrebbe ridisegnare le strategie di mercato. Riuscirà il Napoli a mantenere l’equilibrio tra ambizioni e esigenze di squadra? La risposta si scrive nelle prossime mosse.

Il destino del centrocampo del Napoli è appeso alle scelte di Frank Zambo Anguissa. Come evidenzia Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il mediano camerunese è attratto dall'ipotesi di trasferirsi in Arabia Saudita, più precisamente all'Al-Qadsiah, che da tempo lavora per convincerlo. Un addio che resta probabile, ma non ancora certo. Il club partenopeo ha già rifiutato due offerte (fino a 12 milioni) del Besiktas, valutando il cartellino del giocatore 25 milioni di euro. Eppure, non è escluso che Frank – sotto contratto fino al 2027 – possa sorprendere tutti decidendo di restare a Napoli.

