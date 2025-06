Corriere dello Sport – Lazio la mezzala è un rebus |  Loftus-Cheek piace a Sarri ma costa tanto

Lazio e Sarri sono al centro di un rebus di mercato: la ricerca di un regista di qualità si intreccia con l’incerto futuro delle mezzali. Tra desideri, concorrenze e profili ancora da definire, la corsa si infiamma, con Loftus-Cheek nel mirino ma i costi a frenare le ambizioni. La sfida è trovare l’equilibrio perfetto: il tempo corre, e i tifosi attendono con fiducia una svolta decisiva.

2025-06-14 07:47:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere: La ricerca di un 10, serve fantasia. Sarri cerca un centrocampista di qualità e corsa, la Lazio cerca di accontentare Sarri. Non è semplice rispettare i reciproci desideri. È rebus mezz’ala, concorrenza allargata e profili che fino a questo momento sono stati sondati senza ancora spingere sull’acceleratore. Da Milano è stato smentito l’interesse per Loftus-Cheek, pallino di Sarri fin dai tempi del Chelsea. L’inglese era esploso con il Comandante, insieme hanno vinto un’Europa League nel 2019, per questo il suo nome era diventato caldo già nel 2023 per la sostituzione di Milinkovic, acquistato dall’Al-Hilal a un anno dalla scadenza del contratto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com