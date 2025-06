Corriere dello Sport – Fiorentina-Gudmundsson salta tutto |  il riscatto è lontano e il Genoa aspetta

La Fiorentina si trova a un bivio decisivo con Albert Gudmundsson, il cui riscatto è ancora lontano e il Genoa attende con pazienza. Entro pochi giorni, i viola dovranno prendere una decisione che potrebbe cambiare il destino del giocatore e delle rispettive squadre. Le trattative sono in fase calda, e tutto potrebbe risolversi nel prossimo weekend, aprendo nuovi scenari di mercato. La suspense è ormai al massimo: resta da vedere quale strada sceglierà la Fiorentina.

2025-06-14 10:25:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal CdS: Entro la prossima settimana la Fiorentina dovrà decidere definitivamente che cosa fare di Albert Gudmundsson. In queste ore la società viola si confronterà con il Genoa per trovare una soluzione che accontenti tutti, sotto ogni punto di vista. Anche perché i rossoblù stanno aspettando di risolvere la situazione del classe ’97 per dare il via ufficiale alle proprie mosse di mercato. Le date concesse dalla Figc per esercitare il riscatto dei prestiti sono 22, 23 e 24 giugno, quindi la Fiorentina dovrà avere le idee chiare a breve. 🔗 Leggi su Justcalcio.com