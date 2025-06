Correa rivela | Luis Henrique? Lo abbraccio! Mi ha aiutato a venire al Botafogo

Joaquin Correa, fresco di traguardo con il Botafogo, svela come l’abbraccio di Luis Henrique lo abbia convinto a scegliere il club brasiliano. L’attaccante argentino, ricordando i tempi con il Marsiglia, si apre con entusiasmo sui suoi nuovi amici brasiliani e sulle emozioni che lo aspettano. Sono molto felice, non vedo l’ora di condividere questa avventura e scrivere pagine memorabili con la maglia del Botafogo.

Correa parla del neo giocatore dell’Inter Luis Henrique, che ha conosciuto ai tempi del Marsiglia. L’attaccante argentina si è espresso in questo modo. TANTI AMICI BRASILIANI – Joaquin Correa è diventato un nuovo giocatore del Botafogo e nelle scorse ore ha anche parlato ai canali ufficiali del club brasiliano. Il Tucu si esprime sul suo stato d’animo e cita alcuni giocatori brasiliani, diventati amici: « Sono molto felice, non vedo l’ora di iniziare. Sono contento dell’accoglienza che mi hanno riservato i miei compagni di squadra. Per me è una sfida molto importante. Ho molti amici brasiliani, ne ho conosciuti molti in questi dieci anni in Europa. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Correa rivela: «Luis Henrique? Lo abbraccio! Mi ha aiutato a venire al Botafogo»

