Corpo senza vita trovato al porto | sembra essere un minore

Una scoperta sconvolgente scuote il porto di Su Siccu a Cagliari: un corpo senza vita, presumibilmente di un minorenne, è stato rinvenuto nelle acque all’alba. La polizia sta indagando sulle circostanze, mantenendo il massimo riserbo sull’identità e le cause. Mentre l’intera comunità si interroga sul tragico evento, le autorità proseguono le indagini per fare luce su questa drammatica vicenda.

Un corpo senza vita è stato ripescato nelle acque del porticciolo turistico di Su Siccu, a Cagliari, all’alba di oggi. Il cadavere apparterrebbe, secondo le prime informazioni, a un ragazzo giovane, forse minorenne, ma l’identificazione ufficiale è ancora in corso da parte della polizia, che mantiene il massimo riserbo sull’identità e sulle circostanze. A segnalare la presenza del corpo in acqua sono stati alcuni passanti. I vigili del fuoco sono intervenuti con un’unità nautica per recuperare il cadavere, poi trasferito sulla banchina. Sul posto anche i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it