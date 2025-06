Corea del Nord Kim Jong Un visita fabbrica di munizioni con la figlia

Il leader nordcoreano Kim Jong Un si è recentemente recato in visita a una fabbrica di munizioni, accompagnato dalla figlia e da alti funzionari, come riportato dai media statali. Un gesto che sottolinea l'importanza strategica della produzione bellica per il regime. Con l’obiettivo di potenziare la capacità militare, Kim ha annunciato l’intenzione di aumentare la produzione di “proiettili potenti di nuovo tipo”. La scena riflette la determinazione di Pyongyang di rafforzare la propria postura militare in un contesto geopolitico sempre più complesso.

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha visitato venerdì una fabbrica di munizioni insieme alla figlia e ad alti funzionari, secondo quanto riportato sabato mattina dai media statali. Kim ha parlato di aumentare la produzione di “proiettili potenti di nuovo tipo per soddisfare le esigenze della guerra moderna”, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa ufficiale Korean Central News Agency (KCNA). RESTRICTION SUMMARY: NO ACCESS NORTH KOREA. KCNA. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Corea del Nord, Kim Jong Un visita fabbrica di munizioni con la figlia

In questa notizia si parla di: jong - fabbrica - munizioni - figlia

VIDEO Corea del Nord, Kim Jong Un visita fabbrica di munizioni con la figlia - LaPresse.

Corea del Nord, Kim Jong Un visita fabbrica di munizioni con la figlia - (LaPresse) Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha visitato venerdì una fabbrica di munizioni insieme alla figlia e ad alti funzionari, secondo ... Riporta stream24.ilsole24ore.com

Figlia di Kim Jong Un nella fabbrica di lanciamissili: è lei «l'erede al trono» della Corea del Nord - accanto al leader della Corea del Nord Kim c'è da tempo sempre la figlia Kim Ju- Secondo ilmessaggero.it

Corea del Nord, Kim Jong-un visita una fabbrica di lanciamissili - C'è inoltre una variabile importante: l'esistenza di altri figli di Kim Jong- rainews.it scrive