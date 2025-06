Corciano il sindaco premia storica attività di Chugiana che ha compiuto 50 anni | Il Golden Bar un seconda casa dal 1975

Il contesto di Corciano si arricchisce di un momento speciale: il sindaco premia la storica attività di Chugiana, il Golden Bar, che nel 2025 festeggia 50 anni di presenza. Poche realtà commerciali riescono a resistere all’era digitale e ai crescenti costi di gestione, soprattutto in piccoli paesi a rischio spopolamento. Ecco perché i 50 anni del Golden Bar rappresentano non solo un traguardo, ma un simbolo di resilienza e tradizione locale.

Sono poche le realtà commerciali storiche che riescono a resistere all'era digitale e ai maxi costi di gestione e tasse. Peggio ancora per quelle attività che sono punto di riferimento per le frazioni e piccoli paesi oggi più che mai a rischio spopolamento. Spiegato il contesto, ecco perchè i 50.

