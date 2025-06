Coppa del Mondo di Canottaggio l’Italia conquista un argento e due bronzi nella prima giornata di finali

La prima giornata di finali della Coppa del Mondo di canottaggio a Varese si apre con grandi emozioni: l’Italia conquista un prezioso argento e due bronzi, dimostrando tutto il talento e la tenacia della nostra squadra. Domani, 12 equipaggi azzurri scenderanno in acqua per continuare a scrivere una storica avventura sportiva, pronti a sfidarsi nelle specialità olimpiche e paralimiche. La passione italiana per il canottaggio non si ferma qui...

Varese, 14 giugno 2025 – Sono dodici gli equipaggi azzurri pronti a confrontarsi domani a Varese all’interno delle finali A della prima prova di Coppa del Mondo. Dieci saranno impegnati nelle specialità olimpiche: due nel quattro di coppia maschile, due nel quattro di coppia femminile, due nell’otto maschile, insieme a due senza maschile, due senza femminile, doppio maschile e otto femminile. Due nelle barche paralimpiche, entrambi nel singolo Pararowing PR1. Oggi le prime medaglie conquistate dall’Italia, con l’argento del due senza PR3 maschile (Marco Frank, Stanislau Litvinchuk) e i bronzi conquistati dal singolista leggero Luca Borgonovo, dal quattro con PR3 mix (Elisa Corda, Carolina Foresti, Luca Conti e Stanislau Litvinchuk, tim. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

