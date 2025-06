Coppa del mondo del Real Madrid FIFA Club 2025 Fishtures Schedule Results Squad e How to Watch in TV e Live Streaming

Preparati a vivere l’emozione della Coppa del Mondo del Club FIFA 2025, un torneo che vede coinvolti i migliori club mondiali in sfide epiche e ricche di suspense. Il Real Madrid, storico dominatore con cinque titoli, punta a consolidare il suo primato e scrivere un’altra pagina di gloria. Scopri il calendario, i risultati, la rosa e come seguire tutte le partite in TV e streaming: il grande calcio sta per tornare!

2025-06-13 23:22:00 Ecco quanto riportato poco fa: Il Real Madrid sta cercando di aggiungere ai loro cinque precedenti trionfi nella competizione moderna, poiché una delle 32 squadre che prendono parte alla Coppa del Mondo del Club FIFA del 2025. Los Blancos è la squadra di maggior successo nella storia della Coppa del Mondo di club, trionfando nel 2014, 2016, 2017, 2018 e 2022, con la competizione con sette lati in ogni occasione. I giganti spagnoli giocheranno per la prima volta sotto il nuovo manager Xabi Alonso quando il loro programma di competizione inizia negli Stati Uniti. 101Greatgoals. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Sabato 14 giugno, negli Stati Uniti, avrà inizio il campionato del mondo per Club. Con Andrea Fiore , nel blog “La complessità del calcio”, ne raccontiamo la storia a partire dalla prima edizione della Coppa Intercontinentale giocata nel 1960 tra il Real Madrid e Vai su Facebook

