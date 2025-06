coppa del mondo bmx a sarrians vincono arthur pilard e zoe claessens nelle gare elite

La Coppa del Mondo di BMX a Sarrians prende il via con emozionanti sfide e grandi protagonisti: Arthur Pilard e Zoe Claessens trionfano nelle gare Elite, regalando spettacolo e immensa adrenalina. La due giorni francese segna l’inizio di una stagione ricca di colpi di scena, con i migliori atleti pronti a dare il massimo. Domani si riparte per un'altra giornata di emozioni, e la competizione è appena iniziata.

La Coppa del Mondo di bmx inizia con il fine settimana di gare in corso di svolgimento a Sarrians. La cittadina francese ospita la due giorni di gare che segna l'inizio della competizione per le diverse categorie in gara. Domani si gareggia nuovamente. Nella gara di elite maschile si aggiudica il successo finale, e guadagna 500 punti in classifica generale, il francese Arthur Pilard con il tempo di 31.105. Conclude la sua prova in seconda posizione, e porta a casa 430 punti Izaac Kennedy. L'australiano ferma il cronometro su 31.564. Conclude al terzo posto, con il tempo di 31.65, il transalpino Sylvain Andre che conquista 370 punti in graduatoria.