Coppa Bruschi | Giusti Stefano Comeana trionfa nella finale Uisp Prato

La Coppa Bruschi 2023 si accende di passione e adrenalina con il trionfo del Giusti Stefano Comeana nella finale di Prato. Dopo un avvincente confronto contro l’Olimpia Prato, i comeanesi conquistano il titolo con una vittoria di misura, 2-1. La sfida, ricca di emozioni e colpi di scena, si conclude con la gioia di una vittoria meritata. Il futuro del calcio locale si scrive tra questi protagonisti, pronti a nuove sfide e successi.

La coppa Bruschi è del Giusti Stefano Comeana. Finisce così l’ultima competizione calcistica della Uisp di Prato, con una finale combattutissima vinta 2-1 dai comeanesi contro l’Olimpia Prato. L’Olimpia Prato parte forte e sblocca il match dopo appena 14 minuti con la rete di Ghianni. Subito dopo il vantaggio, però, il Giusti Stefano prende in mano il gioco, costringendo l’Olimpia ad abbassare il baricentro. Nella ripresa, il copione non cambia, ma stavolta la pressione del Giusti Stefano viene premiata: al 17’ della seconda frazione, Lupo firma l’1-1. Pochi minuti dopo (al 34’ minuto), una bella azione corale porta al gol del sorpasso, siglato da Rinaldo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Coppa Bruschi: Giusti Stefano Comeana trionfa nella finale Uisp Prato

