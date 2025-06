Controlli interforze nel territorio | al setaccio le aree sensibili della città

Le forze di polizia, mirata a garantire sicurezza e tranquillità ai cittadini, ha portato alla luce attività illecite e rafforzato la presenza nelle aree più sensibili della città. Questo intervento straordinario dimostra come collaborazione e determinazione siano fondamentali per mantenere l’ordine pubblico. Un esempio concreto di come le forze dell’ordine lavorino incessantemente per proteggere e servire la comunità, assicurando un ambiente più sicuro per tutti.

Nel pomeriggio di venerdì 13 giugno, è stato messo in campo un intervento straordinario congiunto fra tutte le forze di polizia, con particolare riferimento alle zone di via Kennedy, via Arianuova, via del Lavoro e viale Belvedere. Un'attività, in ottemperanza a quanto stabilito tra le forze di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Controlli interforze nel territorio: al setaccio le aree sensibili della città

In questa notizia si parla di: controlli - interforze - territorio - setaccio

Escalation criminale ad Aprilia, nuovi controlli interforze dopo gli spari - ...ha visto un incremento preoccupante della criminalità. Le autorità locali, in risposta agli episodi di violenza, hanno avviato nuovi controlli interforze per garantire la sicurezza dei cittadini.

Controlli interforze nel territorio: al setaccio le aree sensibili della città; I controlli Alto impatto arrivano a Fondi: territorio passato al setaccio; Città al setaccio, scatta il controllo interforze.

Carabinieri, territorio al setaccio: 191 persone e 88 veicoli controllati - Controlli a tappeto dalle 8 alle 14 di venerdì e dalla mezzanotte alle 6 di sabato nei comuni di Crema, Pandino, Spino e Rivolta d’Adda: denunce e segnalazioni ... Si legge su laprovinciacr.it

Città al setaccio. Controlli interforze anti spaccio e furti - con l’obiettivo generale di potenziare l’attività di prevenzione e di contrasto alla criminalità ed incrementare il coordinamento delle Forze di Polizia del territorio. Lo riporta msn.com

Controlli ad alto impatto: al setaccio residence e le zone della stazione e villa comunale - Verifiche anche in un bar e in una sala scommesse in via Leuca e in uno stabilimento balneare a San Cataldo ... Scrive lecceprima.it