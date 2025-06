Controlli a tappeto in diversi quartieri | nei guai diversi ristoranti e bar

A Napoli, i controlli a tappeto della Polizia Locale e delle forze dell’ordine stanno portando alla luce irregolarità in diversi quartieri, coinvolgendo ristoranti e bar nel mirino. Un’azione decisa per garantire sicurezza e rispetto delle norme, con sanzioni e misure adottate prontamente. La città si impegna a mantenere alto il livello di legalità e qualità, tutelando cittadini e visitatori.

La Polizia Locale di Napoli, insieme ad altre forze dell'ordine e al personale sanitario, ha effettuato diversi controlli in città, sia per strada che in alcune attività commerciali. Durante questi controlli sono state trovate varie irregolarità e sono state fatte multe e prese misure necessarie.

Controlli nella movida a Civitanova Marche, sanzioni a diversi locali per risse tra giovani e consumo di droga - Nella vivace scena della movida di Civitanova Marche, i controlli straordinari hanno portato a sanzioni per diversi locali, in risposta a risse tra giovani e consumo di sostanze stupefacenti.

Controlli a tappeto in quartiere 'difficile' nel Milanese - Una giornata di controlli a tappeto quella effettuata dalle forze dell'ordine nel quartiere Sant'Eusebio di Cinisello Balsamo, una realtà "difficile" della cittadina satellite del capoluogo lombardo. Riporta ansa.it