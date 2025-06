Contratto scaduto da un anno anche i metalmeccanici piacentini in sciopero il 20 giugno

Lotta per un contratto giusto, migliore salario e diritti concreti. Anche i metalmeccanici piacentini scenderanno in piazza il 20 giugno a Bologna, unendo le forze per chiedere una svolta reale alle trattative ferme da oltre un anno. È il momento di far sentire la voce dei lavoratori e rivendicare un futuro più equo. La mobilitazione è la nostra arma per cambiare le cose.

Anche i lavoratori metalmeccanici della provincia di Piacenza aderiranno allo sciopero nazionale di 8 ore indetto per il prossimo giovedì 20 giugno a Bologna. L'astensione dal lavoro, accompagnata da manifestazioni regionali, è stata proclamata da FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM per chiedere il. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Contratto scaduto da un anno, anche i metalmeccanici piacentini in sciopero il 20 giugno

In questa notizia si parla di: metalmeccanici - sciopero - giugno - contratto

Metalmeccanici sul piede di guerra: “Se non si riaprono le trattative per il rinnovo del contratto, il 20 giugno sarà sciopero nazionale” - I metalmeccanici sono sul piede di guerra: se entro il 30 maggio non si riapriranno le trattative per il rinnovo del contratto collettivo, sarà proclamato uno sciopero nazionale di otto ore il 20 giugno.

? 20 GIUGNO, METALMECCANICI PER IL CONTRATTO: SU LA TESTA! SCIOPERO E IN LOMBARDIA MANIFESTAZIONE A BERGAMO! Dall’assemblea regionale FIOM a Brescia, insieme al nostro Segretario Generale Michele De Palma, lanciamo un m Vai su Facebook

Lavoro: “Pieno sostegno allo sciopero del 20 giugno per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici” Nota di Fabrizio Ricci (AVS) https://consiglio.regione.umbria.it/informazione/notizie/comunicati/lavoro-pieno-sostegno-allo-sciopero-del-20-giugno-il-rinnovo-d Vai su X

Contratto scaduto da un anno, anche i metalmeccanici piacentini in sciopero il 20 giugno; Metalmeccanici rilanciano lo sciopero per il contratto: manifestazione a Genova; SENZA CONTRATTO IL PAESE SI BLOCCA: SCIOPERO NAZIONALE 8 ORE CON MANIFESTAZIONI REGIONALI.

Sciopero dei metalmeccanici: 40 ore di protesta per il rinnovo del contratto - I sindacati Fim, Fiom e Uilm in sciopero per il rinnovo del Ccnl, manifestazioni in tutta Italia il 20 giugno. Da msn.com

Metalmeccanici ancora senza contratto, il 20 giugno otto ore di sciopero - Metalmeccanici di Piacenza aderiscono allo sciopero nazionale del 20 giugno per il rinnovo del contratto – Anche i lavoratori metalmeccanici della ... Scrive piacenzasera.it

Rinnovo contratto, metalmeccanici non mollano: sciopero e corteo - Prosegue venerdì 20 giugno la mobilitazione dei metalmeccanici per il rinnovo del contratto nazionale. Riporta umbria24.it