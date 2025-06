Contrasti sportivi a Brescia | Pallacanestro e Pallanuoto brillano Calcio in crisi

scenario sportivo di Brescia si dipana tra speranza e delusione, tra vittorie e sconfitte che scrivono il cuore della città. Otto chilometri appena separano il PalaLeonessa dal Rigamonti, ma oggi sembrano distanze insormontabili. Mentre la pallacanestro brilla con passione, il calcio vive un momento difficile. La forza dello sport bresciano, però, continua a infondere orgoglio e tenacia: lo dimostrano le imprese della pallanuoto, che non si arrende. È un quadro complesso, ma ricco di spunti di riflessione e di rinascita.

Otto chilometri appena dividono il PalaLeonessa dal Rigamonti. Ma oggi sembrano un oceano. Da una parte l’energia della Pallacanestro Brescia, che questa sera gioca Gara 2 della finale scudetto contro la Virtus Bologna. Dall’altra il silenzio e la vergogna del Brescia Calcio, retrocesso a tavolino in Serie C. Più a nord c’è l’orgoglio dell’ AN Brescia Pallanuoto, che ha perso la finale tricolore con Recco solo alla bella, a testa altissima. Lo sport a Brescia vive così un contrasto bruciante, quasi paradossale. Due discipline in lotta per il titolo, un’altra che rischia di scomparire. Ma non è solo questione di risultati: è anche una questione di uomini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Contrasti sportivi a Brescia: Pallacanestro e Pallanuoto brillano, Calcio in crisi

In questa notizia si parla di: brescia - pallacanestro - pallanuoto - calcio

Pallacanestro Brescia rimonta Treviso e chiude terza in LBA - La Pallacanestro Brescia compie una straordinaria rimonta contro Treviso Basket, conquistando il terzo posto nella stagione regolare di LBA.

#bresciacalcio a un passo dal baratro Qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale: https://www.giornaledibrescia.it/sport/calcio/brescia-pagamenti-scadenze-venerdi-fallimento-oqectz6r Alle 15 scade il termine per i pagamenti necessari all’iscrizione al prossi Vai su Facebook

Contrasti sportivi a Brescia: Pallacanestro e Pallanuoto brillano, Calcio in crisi; Germani, c’è lesione per Ndour: i tempi di recupero; Non solo Brescia Calcio: le squadre della provincia da seguire.

Contrasti sportivi a Brescia: Pallacanestro e Pallanuoto brillano, Calcio in crisi - Dall’altra il silenzio e la vergogna del Brescia Calcio, retrocesso a tavolino in Serie C. sport.quotidiano.net scrive

Beretta: «A Brescia ci sono le condizioni per fare sport ad alto livello» - Tommaso Ghirardi: «Ora bisogna riprendersi dallo shock e ragionare: bisogna dare spazio a imprenditori solidi e bresciani» ... Da giornaledibrescia.it

Brescia: tutti pazzi per la pallacanestro - Per ribaltare l'opinione pubblica ci vorrà ancora tempo, ma a livello di risultati sportivi in questa stagione a Brescia vince nettamente la pallacanestro ... Come scrive rainews.it