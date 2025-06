Continassa Juve | dal JTC agli States i bianconeri sono volati negli USA per il Mondiale per Club Bremer e Milik non giocheranno

La Juventus, dopo aver concluso gli allenamenti alla Continassa, si è trasferita negli Stati Uniti per il prestigioso mondiale per club. Un viaggio importante che segna un momento cruciale della stagione, anche se Bremer e Milik non saranno disponibili per i prossimi impegni. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti sullo stato di forma dei bianconeri, le probabili formazioni e le ultime novità direttamente dalla Continassa.

La Juventus è partita proprio quest'oggi alla volta degli Stati Uniti per cominciare la sua esperienza nel Mondiale per Club. L"imbarco è avvenuto intorno alle 10:49 e, per .com, c'era il nostro inviato Andrea Bargione a raccontarcelo.

Ritorno di fiamma Juve, l’agente alla Continassa - Il ritorno di fiamma per la Juventus si concretizza con la visita dell'agente alla Continassa. Un possibile colpo di mercato si profila all'orizzonte, con Giuntoli che tiene d'occhio la situazione.

La punta in scadenza con il Lille è da tempo nel mirino del Napoli, ma non solo! Il calciatore canadese piace molto anche alla Juventus che avrebbe avuto già i primi contatti con il suo entourage per portarlo alla Continassa agli ordini di mister Tudor Siamo Vai su Facebook

Tudor, la Juve agli juventini! Premiati cuore e lavoro. Elkann benedice, il dettaglio della cravatta; Juventus, scatta l'operazione Mondiale per Club: si rivede Bremer; Juventus, il report sull’allenamento di ieri alla Continassa.

Allenamento Juve, cosa filtra dalla Continassa: Tudor e le scelte - obbligate - per battere l'Udinese - I ragazzi, agli ordini di Igor Tudor, hanno iniziato la preparazione della gara interna contro l'Udinese ... Lo riporta msn.com

Riecco Koopmeiners, chance Rugani, Bremer accelera: tutti da Tudor - La Juve torna ad allenarsi alla Continassa dopo la settimana di stop concessa dal tecnico in vista dell’ormai imminente partenza per il Mondiale per Club ... Da msn.com

Juventus, Comolli alla Continassa: vertice con Tudor e mercato Mondiale. Da Kolo Muani a David: tutti i nomi - Il neo dg della Juventus fa scalo alla Continassa con Chiellini: si decide sul futuro di Tudor e sul mercato. Riporta sport.virgilio.it