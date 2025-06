Conte rilancia il Napoli | Mai pensato alla Juve qui per vincere ancora

Antonio Conte si presenta con fermezza e passione, lasciando chiaramente le sue intenzioni: il Napoli non è solo un progetto, ma una vera e propria missione da vincere ancora. In un’intervista senza filtri a Sky Sport, il tecnico ha ribadito di non aver mai pensato alla Juventus, concentrandosi esclusivamente sulla strada intrapresa con gli azzurri. La sua determinazione alimenta l’entusiasmo, e ora tutti si chiedono: quale sarà il prossimo capitolo di questa avventura?

"> Antonio Conte rompe il silenzio e lo fa a modo suo: diretto, schietto, senza filtri. In un’intervista concessa a Sky Sport, il tecnico del Napoli ha svelato la sua verità sul presente e sul futuro in azzurro, smentendo categoricamente qualsiasi trattativa con la Juventus e confermando invece la volontà di restare per proseguire un progetto che ha già bruciato le tappe. Il resoconto è firmato da Pasquale Tina su Repubblica Napoli, che racconta il retroscena di un legame rinsaldato dopo un confronto chiarificatore con il presidente De Laurentiis. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Conte rilancia il Napoli: «Mai pensato alla Juve, qui per vincere ancora»

In questa notizia si parla di: conte - napoli - rilancia - pensato

Conte ha portato i calciatori del Napoli sulla soglia dello scudetto, ora tocca a loro (Carratelli) - Mimmo Carratelli, nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, analizza il cruciale match Parma-Napoli, che potrebbe essere decisivo per il titolo.

"È stato un gesto stupido, scritto d'impulso. Chiedo scusa per il contenuto del post: non si augura mai la morte, soprattutto a una bambina. Ma non ritiro le mie idee politiche: non mi sento rappresentato da questo governo". Stefano Addeo, il docente di tedesco Vai su Facebook

De Laurentiis rilancia con un mercato top, Conte riflette e fa attendere Allegri. Ora che succede?; Futuro Conte, Repubblica: la moglie Elisabetta e Oriali spingono per questa scelta!; Mediaset - Futuro Conte, ADL non si farà trovare impreparato: già scelto l'eventuale sostituto!.

Scudetto Napoli, intervista Alessandro Renica: «Con Conte si può lottare per tre obiettivi» - Lo ha fatto con due scudetti, una coppa Uefa, una coppa Italia e una Supercoppa italiana. Secondo ilmattino.it

Conte rilancia Napoli: «Il calcio come la città, cresceremo insieme» - «Napoli è una città bellissima, in forte espansione, ed il calcio è un veicolo trainante di questo percorso. Riporta ilmattino.it

Il Napoli rilancia: offerto l'aumento a Conte - Il Napoli non ha alcuna intenzione di separarsi da Antonio Conte e rilancia: sul piatto c'è anche un aumento dell'ingaggio per convincere il tecnico a restare. Lo riporta calciomercato.com