Conte | Io il Napoli la Juventus e quel segreto di Pulcinella sul mercato

Antonio Conte torna a scuotere il mondo del calcio con parole chiare e senza mezzi termini. Durante un intervento appassionato a Federico Buffa Talks, il tecnico ha svelato il suo punto di vista su Napoli, Juventus e il celebre "segreto di Pulcinella" sul mercato. Le sue parole sono un vero e proprio manifesto di lealtà e coerenza, lasciando tutti con un'ultima domanda: quale sarà il prossimo capitolo di questa intricata partita?

Antonio Conte rompe il silenzio. Lo fa come da copione, senza filtri né diplomazia, durante un intervento intenso e appassionato a Federico Buffa Talks su Sky. Parole che risuonano come un manifesto programmatico, con dentro tutto il suo modo di intendere calcio, lealtà e coerenza. Un'intervista che Davide Palliggiano ha riportato integralmente sul Corriere dello Sport, tracciando le linee guida del tecnico del Napoli per il futuro. «Scudetto? Era il terzo step. Il mio progetto non cambia» Conte ha ricordato che il suo contratto con il Napoli è triennale, «per costruire basi solide, che non si sgretolino alla prima difficoltà ».