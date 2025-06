Coniugi minacciati di morte e costretti a lasciare un appartamento | un rinvio a giudizio

Una vicenda drammatica scuote la provincia di Agrigento: coniugi minacciati di morte e costretti a lasciare la loro casa, ora un processo si apre per accuse gravi come estorsione, rapina e violazione di domicilio. Il giudice Iacopo Mazzullo ha disposto il rinvio a giudizio di Gabriele Minio e degli altri imputati. La giustizia si prepara a fare luce su questa intricata vicenda, che ha sconvolto una comunitĂ intera.

A processo con le accuse di estorsione, rapina, danneggiamento e violazione di domicilio. Il giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Iacopo Mazzullo, ha disposto il rinvio a giudizio di Gabriele Minio, 26 anni, di Raffadali, mentre gli altri due imputati - Samuel Donzì, 24. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Coniugi minacciati di morte e costretti a lasciare un appartamento: un rinvio a giudizio

