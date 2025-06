Congresso mondiale Pisa capitale dei trapianti di pancreas

Pisa si prepara a conquistare il palcoscenico mondiale della medicina con il 20esimo Congresso internazionale dei trapianti di pancreas e isole pancreatiche (Ipita), dal 15 al 18 giugno 2025. Un'occasione imperdibile per mettere in luce le più recenti innovazioni nel trattamento del diabete e rafforzare il ruolo della città come capitale globale della ricerca e dell’innovazione medica. Pisa, ora, si conferma il cuore pulsante della scienza e della speranza.

Pisa, 14 giugno 2025 – Dal 15 al 18 giugno, Pisa sarà al centro della scena scientifica internazionale con il 20esimo Congresso mondiale dei trapianti di pancreas e di isole pancreatiche (Ipita), evento di riferimento mondiale nel campo della trapiantologia applicata alla cura del diabete. Organizzato sotto l'egida della International pancreas and islettransplant Association, si spiega in una nota, il congresso vedrà riuniti i maggiori esperti mondiali per discutere le frontiere più avanzate della medicina dei trapianti, con un focus particolare sull'evoluzione delle terapie innovative per il diabete. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Congresso mondiale, Pisa capitale dei trapianti di pancreas

