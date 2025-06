Confsal contrattazione collettiva punta tutto sulla sicurezza

In un mondo del lavoro sempre più attento alla sicurezza, Confsal punta tutto sulla formazione pratica e quotidiana. A Bologna, nel convegno di Cifa-Confsal, si è aperto un ciclo di webinar innovativi dedicati all'Accordo Stato-Regioni, coinvolgendo esperti, magistrati e avvocati per rafforzare la cultura della sicurezza sul lavoro. Un’iniziativa che promette di cambiare il modo in cui affrontiamo la tutela dei lavoratori, rendendola parte integrante della routine quotidiana.

Bologna, 14 giu. (askanews) - Formazione sulla sicurezza che va oltre le regole scritte per diventare prassi quotidiana. Al convegno di Cifa-Confsal ad Ambiente Lavoro di Bologna, è stato presentato un ciclo di webinar per analizzare in modo pratico l'Accordo Stato-Regioni, coinvolgendo magistrati, avvocati ed esperti del settore. Lo spiega Manlio Sortino, presidente di EPAR: "Un ciclo di webinar che è già iniziato nella sua fase introduttiva che mira ad analizzare nel contenuto l'accordo Stato-Regioni, che lo vada proprio ad aprire in tutte le parti che ancora sono critiche, ancora non sono ben comprensibili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Confsal, contrattazione collettiva punta tutto sulla sicurezza

