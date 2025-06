Conflitto Iran-Israele Italia blindata | il rischio di jihad globale e proteste pro Pal

già da Roma si alza un’eco di preoccupazione e determinazione, mentre la città si prepara a blindare le istituzioni e intensificare i controlli. In un clima di crescente tensione internazionale, l’Italia si mobilita per prevenire ogni escalation di violenza e garantire la sicurezza dei cittadini. La sfida è grande, ma la nostra priorità resta salvaguardare la pace e la stabilità nel cuore del Mediterraneo.

Dai giovani palestinesi alla rete di studenti e antisionista, e l'Iran che lancia la “jihad globale”, la tensione è ai massimi livelli. Il ministro dell'Interno Piantedosi riunisce al Viminale il Comitato Nazionale: “Esiste la possibilità che si rimetta in moto il circuito che ha portato alcuni a radicalizzarsi e chiama in rassegna il rafforzamento delle misure di controllo sugli "obiettivi sensibili" dei due Paesi in guerra. Già da Roma si alza la vigilanza, mentre a Palazzo Chigi per un'ora la premier Giorgia Meloni si è confrontata con ministri e capi dell'intelligence. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Conflitto Iran-Israele, Italia blindata: il rischio di jihad globale e proteste pro Pal

Israele-Iran, allerta massima in Italia tra "jihad globale" e Pro Pal - In un clima di tensione crescente, l’Italia si trova al centro di una rete complessa di alleanze e rivelazioni: da pro Palestina a pro Iran, tra jihad globale e solidarietà ai regimi.

