Confindustria | Urgente un negoziato europeo per proteggere l' export

In un contesto globale turbolento, la voce di Confindustria si fa sentire forte e chiara: è urgente avviare un negoziato europeo per tutelare l'export italiano. Con il tempo che stringe e le sfide geopolitiche in aumento, il presidente Orsini sottolinea come l'unità europea sia la chiave per affrontare i dazi e i rischi economici. È il momento di agire rapidamente per proteggere il nostro comparto industriale e mantenere il nostro vantaggio competitivo.

"Oggi il vero tema è che le imprese il tempo non ce l'hanno", dice il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, della guerra dei dazi e dei rischi per l' export, dal convegno dei Giovani Imprenditori a Rapallo. C'è "un tema di incertezza, di competitività ", ribadisce: "Serve fare veramente presto, che una Europa unita attivi un negoziato, e lo attivi subito". I conflitti nello scenario geopolitico e i costi dell'energia, aggiunge, sono "altri capitoli che impatteranno. Questi scenari di incertezza mettono le imprese in difesa, devono valutare gli investimenti con attenzione". Bisogna creare le condizioni "perché le imprese possano investire e per far crescere la produttività. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Confindustria: Urgente un negoziato europeo per proteggere l'export

