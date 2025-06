Confindustria | Orsini propone piano industriale straordinario per raggiungere 700 miliardi di export

Confindustria lancia un appello deciso: per raggiungere i 700 miliardi di export, serve un piano industriale straordinario, rapido e ambizioso. Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, sottolinea l’urgenza di azioni forti e immediate, immaginando un percorso di tre o cinque anni per rilanciare il nostro Paese. È il momento di mettere in campo una strategia coraggiosa: solo così potremo liberarci degli ostacoli e svelare tutto il nostro potenziale.

"Servono delle azioni forti, serve farle subito", avverte il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini. "Con tutti i sassi che abbiamo sulla schiena, pensate se ce li leviamo. potremmo davvero raggiungere i 700 miliardi" di export, dice, rilanciando dal convegno di Rapallo dei Giovani Imprenditori la richiesta di "un piano industriale straordinario del Paese con un obiettivo di tre anni, meglio ancora se fosse di cinque", un "piano da 8 miliardi per i prossimi tre anni". Serve "un piano di azione forte", per sostenere le imprese "servono misure semplici e facili da utilizzare". 'L'ho detto chiaro tante volte - ribadisce -: non è che ho voglia alla fine dell'anno di rincorrere la legge di bilancio fatta dagli anni precedenti, credo che oggi aggiustare le misure del passato sia un errore". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Confindustria: Orsini propone piano industriale straordinario per raggiungere 700 miliardi di export

In questa notizia si parla di: piano - miliardi - confindustria - orsini

