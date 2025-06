Confermato lo sciopero dei trasporti di 23 ore | le fasce orarie di garanzia

Il settore dei trasporti si prepara a vivere una giornata di protesta il prossimo lunedì 16 giugno, con uno sciopero di 23 ore indetto dal personale di Trenord. Nonostante le modalità di tutela previste dalle fasce orarie di garanzia, questa azione sindacale potrebbe portare disagi ai pendolari e agli utenti lombardi. Resta aggiornato sugli orari e sulle eventuali variazioni per pianificare al meglio i tuoi spostamenti.

