Conferma dei docenti di sostegno per l’AS 2025 26 | tutte le fasi le scadenze e le priorità del nuovo

Se sei un docente di sostegno o un dirigente scolastico, è fondamentale conoscere tutte le tappe, le scadenze e le priorità del nuovo procedimento per la conferma dei docenti di sostegno per l'A.S. 2025/26. Il decreto ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2025 ha infatti rivoluzionato il processo, garantendo continuità e stabilità nel percorso educativo degli alunni con bisogni speciali. Scopri come affrontare ogni fase con chiarezza e sicurezza.

Con il decreto ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha introdotto una nuova regolamentazione per la conferma dei docenti di sostegno sullo stesso posto e con il medesimo alunno per l’anno scolastico 20252026. Tale provvedimento dà attuazione all’articolo 8 del decreto legislativo n. 71 del 2024 e coinvolge . Conferma dei docenti di sostegno per l’A.S. 202526: tutte le fasi, le scadenze e le priorità del nuovo . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

