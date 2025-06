Conferenza stampa Marotta | Chivu non è un ripiego Con Inzaghi ci siamo lasciati bene

Nella conferenza stampa da Stati Uniti, Beppe Marotta ha affrontato con sincerità il delicato addio a Simone Inzaghi e la presentazione di Chivu come nuovo protagonista dell’Inter. Un momento di riflessione e novità che sottolinea l’equilibrio tra rispetto e volontà di crescita. Ma cosa succederà ora? Scopriamo insieme le sue parole e le prospettive future dei nerazzurri.

Conferenza stampa Marotta, il presidente dell' Inter ha presentato Chivu: «Il calcio è un mondo che brucia tutto con una certa facilità, noi ci siamo separati da un allenatore che ci ha dato molto che è Simone Inzaghi. Dopo quattro anni siamo arrivati a un divorzio consensuale, è il calcio che è così. Ci siamo lasciati molto bene, ci ha fatto vivere degli anni importanti in cui è stato protagonista. Ci siamo trovati a dover trovare un sostituto in tempi brevi e con una grande velocità abbiamo individuato in Chivu il profilo perfetto.

