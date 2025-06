Condanne per falso nel caso Astori | tre imputati colpevoli

Il caso Astori si arricchisce di un nuovo capitolo: tre imputati sono stati riconosciuti colpevoli di falso, un'ulteriore sfaccettatura di una vicenda che ha commosso il calcio italiano. Davide Astori, il difensore amato e stimato, ha vinto ancora una volta nel cuore di tutti, ma la giustizia fa luce su aspetti poco noti di quel tragico 4 marzo 2018. La veritĂ , lentamente, viene alla luce.

Davide Astori (nella foto) ha vinto un’altra volta. Tre nuove condanne, per l’accusa di falso, in una costola del procedimento per la morte del difensore della Fiorentina e della Nazionale, deceduto nella sua stanza d’albergo la notte del 4 marzo 2018 alla vigilia della trasferta dei viola a Udine. L’ex direttore della medicina sportiva di Careggi, Giorgio Galanti, e altri due imputati sono state infatti condannati rispettivamente a un anno e ad otto mesi (pena sospesa) per la creazione dello “strain“, un esame che serve per accertare la contrattilitĂ e la distensivitĂ del muscolo cardiaco, non previsto dai protocolli ma ugualmente effettuato sul 31enne, che venne estratto dai computer di Careggi dopo la morte del calciatore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Condanne per falso nel caso Astori: tre imputati colpevoli

