Condannato a 7 anni ma era latitante dal 2021 | trovato e arrestato

Dopo anni di latitanza, i carabinieri del comando provinciale di Genova hanno finalmente rintracciato e arrestato un 35enne condannato a 7 anni di reclusione. Grazie a indagini meticolose e controlli sul territorio, il colpevole, scomparso dal 2021, è stato assicurato alla giustizia, dimostrando ancora una volta l’efficacia delle forze dell'ordine nel garantire la sicurezza pubblica. Ecco cosa è successo in questa operazione decisiva.

Durante apposite indagini e controlli del territorio, i carabinieri del comando provinciale di Genova hanno arrestato due persone. Ecco cos'è successo. Dopo una serie di indagini, i carabinieri del nucleo investigativo hanno rintracciato un 35enne che era scomparso dopo essere stato condannato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Condannato a 7 anni, ma era latitante dal 2021: trovato e arrestato

