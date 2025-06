Concerti il Castello illuminato e aperture serali | la ' Notte Rosa' arriva anche a Ferrara

Preparati a vivere un’estate indimenticabile: il Castello illuminato, concerti esclusivi e aperture serali arricchiranno la notte rosa a Ferrara, portando magia e cultura nelle strade della città. La tradizione si espande, coinvolgendo tutta la regione in un weekend di festa, musica e spettacoli dal 20 al 22 giugno. Non perdere l’occasione di scoprire Ferrara sotto una luce nuova e vibrante…

Da alcuni anni ormai la 'Notte Rosa' si è allargata, per motivi di marketing territoriale, dalla costa a tutta la Regione e anche a Ferrara si celebra quindi l'arrivo dell'estate con una serie di iniziative culturali e di spettacolo previste da venerdì 20 a domenica 22 giugno.

