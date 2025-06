Conceicao Juventus riscatto ad una condizione | il piano di Comolli per la conferma dell’esterno portoghese Novità

Il futuro di Conceicao alla Juventus si fa sempre più incerto, con il club pronto a negoziare un riscatto condizionato e con uno sconto rispetto ai 30 milioni richiesti dal Porto. La strategia di Comolli sembra puntare su una trattativa che parta da una proposta inferiore, cercando di convincere i portoghesi senza dover necessariamente spendere l’intera cifra. Il calciomercato si anima: sarà davvero possibile un accordo vantaggioso per entrambe le parti?

