Con la moto d' acqua sotto costa a Capo Peloro ignorano l' alt della Guardia Costiera multe per oltre quattromila euro

In un’operazione mirata lungo la splendida costa tirrenica, la Guardia Costiera di Messina ha scoperto motoscafi non autorizzati e comportamenti irresponsabili, come l’ignorare le allerte e le restrizioni. La risposta decisa delle autorità ha portato al sequestro di moto d’acqua e a sanzioni per oltre quattromila euro, sottolineando quanto sia fondamentale rispettare le normative per garantire sicurezza e tutela del mare. La lotta all’illegalità continua per salvaguardare il nostro patrimonio marittimo.

La Capitaneria di Porto di Messina ha portato a termine un’importante operazione di controllo lungo la costa tirrenica, da Capo Peloro fino al porto di Milazzo, per contrastare l’uso irregolare delle moto d’acqua. E' accaduto nel pomeriggio di ieri 13 giugno. L’attività è scattata a seguito. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Con la moto d'acqua sotto costa a Capo Peloro ignorano l'alt della Guardia Costiera, multe per oltre quattromila euro

