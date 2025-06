Con il caldo estivo in pianura Padana è di nuovo sos inquinamento da ozono

Con il caldo estivo che avvolge la Pianura Padana, le preoccupazioni sulla qualità dell’aria si fanno più forti: torna l’allarme per l’inquinamento da ozono, che supera i limiti consentiti. Questa regione, già leader in Europa per livelli di inquinamento, si trova a dover affrontare un nuovo e preoccupante record negativo. È urgente agire per tutelare la salute dei cittadini e preservare il nostro ambiente, prima che sia troppo tardi.

Con l'arrivo del caldo estivo in Pianura Padana è sos qualità dell'aria per inquinamento da ozono. Ad essere attenzionati sono i superamenti di livelli di ozono in un'area della Penisola che ha già conquistato un doppio primato negativo. La Pianura padana è maglia nera in Europa per inquinamento.

