Comuni Manfredi Anci | cruciali per costruire coesione sociale

In un mondo in rapido cambiamento, la coesione sociale diventa il motore per una crescita sostenibile e innovativa. I comuni, con i loro sindaci, sono i veri protagonisti di questa trasformazione, capaci di rafforzare i legami tra cittadini e promuovere un futuro più prospero. La loro azione è cruciale per costruire comunità resilienti e condivise, fondamentali per affrontare le sfide di oggi e di domani.

Mantova, 14 giu. (askanews) - "Sicuramente noi viviamo una fase storica nella quale la costruzione della coesione sociale rappresenta un grande fattore di competitività. Comunità coese possono crescere, possono innovare, possono migliorare la qualità della vita dei cittadini. E in questo il ruolo dei comuni e dei sindaci è fondamentale perchè il sindaco è l'espressione delle comunità locali e per questo motivo può contribuire a costruire questa coesione sociale che è fondamentale. Quindi sempre di più nelle politiche di crescita la centralità dei comuni diventa fondamentale". Lo ha detto Gaetano Manfredi, presidente Anci e sindaco di Napoli, intervistato da askanews a Mantova alla giornata conclusiva del Seminario Estivo di Fondazione Symbola.

